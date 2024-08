Botafogo joga o futebol mais bonito do Brasil e ainda nos oferece uma lição

Luiz Henrique, que eu avisei que era craque antes que ele chegasse, porque o acompanhei com atenção desde o Fluminense de Abel Braga, vale cada minuto em campo. Mas tem mais gente muito boa com ele. Marlon Freitas, Tchê Tchê, Tiquinho. Uma trinca que quase encerrou sua história no Botafogo por baixo e que, com ele, renasce.

Morrer é horrível, mas renascer é lindo. A camisa mais bonita do mundo, que carrega o escudo mais bonito do mundo, nos fala sobre cair e levantar. Tem coisa mais importante para aprendermos?