As ruínas do time masculino do Corinthians chegaram ao feminino?

Venho argumentando que é uma questão de tempo para que a crise do futebol corintiano atinja a única coisa que está funcionando por lá nos últimos anos: o futebol feminino. Não me parece razoável achar que a atual diretoria vá se empenhar em manter as estruturas vencedoras que envolvem o CT das mulheres.

Com as saídas de Arthur Elias e de Cris Gambaré, a dupla que elevou o time feminino a uma potência continental e que foi para a CBF, seria fundamental que o legado deles fosse preservado. Como a administração de Augusto Melo pouco fala do futebol de mulheres fica claro que não há, por parte deles, interesse em olhar com os devidos respeito e carinho para essa parte do futebol corintiano.

No sábado, 17 de agosto, as Brabas perderam de 7x2 para o Cruzeiro. Uma goleada nesses termos não se justifica mesmo sem a volta das corintianas que estiveram em Paris. Não tem como o melhor time do continente sofrer uma derrota desse tamanho. A lama que desce pelas ruas do clube são tão densas que fica difícil encontrar uma saída para as mulheres.