Em Paris, mulheres ensinam a amar

O feminismo nos dá a linguagem para escapar dessa cilada. E, ao escaparmos, a gente percebe como viveu dentro de uma mentira. Não há no mundo força maior do que a da amizade entre mulheres. Quando mulheres se apoiam tudo passa a ser possível. Inclusive a maior do mundo se curvar à sua grande rival em gesto de nobreza inédito e público, para chilique de alguns homens.

Mulheres que praticam esportes, especialmente esportes que já foram proibidos para elas, se unem na noção de que conseguiram o que um dia parecia impossível. A rivalidade cai para outro plano. O tecido que as liga é feito da consciência de que estarem ali já é uma vitória, de que muito foi conquistado, de que devemos agradecer umas às outras e às nossas antepassadas.

É claro que também brigamos e nos indispomos entre si. É claro que somos capazes de não curtir outras mulheres. É uma característica humana e não feminina. Podemos nos indispor uns com os outros. Podemos não nos curtir. Podemos tretar. Mas nada disso é uma característica do gênero feminino como nos é vendido desde sempre. O que a sociedade faz bem é promover e divulgar as tretas entre mulheres, e esconder o afeto e a união. Mas, se você estiver prestando atenção, já terá percebido que, em Paris, o amor entre mulheres está no ar e não pode ser ocultado.

Sabe o que nos faz agir assim? O entendimento de que nada está ganho.

No dia em que Rebeca virou a maior atleta olímpica do Brasil teve narrador de TV que achou ser seu direito voltar a chamá-la de peituda.

Não importa que muitas feministas tenham alertado para o erro de usar como suposto "elogio" uma parte do corpo. Não importa correr o risco de sexualizá-la. Ele quer chamar assim e ele vai chamar assim. Os parças gostaram, riram, deram apoio. Então, para ficar bem com os caras, ele vai usar sim a palavra de novo. Não encham, suas chatas! Ele não chama homens de peitudos, nunca chamou. Mas se quiser chamar uma rainha de peituda esse é seu direito de nascimento. E não se fala mais nisso.