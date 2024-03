Sem se perceber morta esquerda não tem como renascer

Acho os argumentos levantados por Safatle absolutamente sólidos. A política foi para os extremos, o centro hoje é apenas um gestor de crise que pende para a extrema-direita sempre que chamado ao palco, só existe um extremo, o da direita, já que a esquerda optou por não caminhar para a extremidade que lhe pertence, o capitalismo não pode ser gerenciado dado que há décadas toda gerência de crise serve como aprofundamento da mesma e, mais do que uma esquerda que não sabe se comunicar, o que temos é uma esquerda que não tem mais o que dizer.

Uma esquerda que não fala em voz alta que a crise está para o capitalismo assim como o oxigênio para o fogo e que vocaliza aberrações como capitalismo verde, capitalismo cor-de-rosa, capitalismo sustentável, capitalismo inclusivo, capitalismo ecológico etc etc etc viva não me parece estar.

Uma esquerda que atua defendendo as instituições contra uma extrema-direita que pelo menos teve a inteligência de perceber que a única relação entre capitalismo e democracia é a contradição e que, com isso em mente, saiu às ruas defendendo esse violento modelo de vida, suas políticas, sua agenda, seus métodos mesmo que, para isso, precise mandar às favas o teatro da democracia.

Num mundo devastado, é o salve-se quem puder. Olhe apenas para você, confie apenas em você, proteja sua família, desacredite das instituições e acelere. É você contra a rapa. É um discurso que engaja porque as pessoas se percebem des-representadas por uma plutocracia fantasiada de democracia. Elas aceitam esse extremismo violento em nome de alguma possibilidade de vida nem que para isso precisem enxergar o outro, qualquer outro, como inimigo. O fascismo sempre foi a válvula da panela de pressão do capitalismo.

Recomendo a leitura da entrevista de Safatle assim como o posterior texto que ele escrever sobre as críticas que recebeu. E se tiverem que ler apenas um dos textos que dialogam com suas ideias leiam o de Celso Rocha de Barros.

Gostaria de esmiuçar alguns pontos sobre a falta de discurso da esquerda que confirmaria sua morte: quem não tem o que dizer está irremediavelmente morto.