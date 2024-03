O Fla-Flu existe na arquibancada mais do que no campo

Torcidas deram show. A do Flamengo, dialogando coma superioridade do time em campo, subia o tom a cada novo lance de perigo. A do Fluminense, dialogando com a necessidade do time crescer, subia o tom a cada bola recuperada e bem triangulada.

Minha ex-mulher dançava para todas as torcidas enquanto jurava que estava torcendo para o Fluzão. Não julgo. É intensidade demais para não achar bonito todas as manifestações de paixão, sejam elas que cores tiverem.

Na nossa frente, dois amigos, um flamenguista e outro tricolor, falaram o jogo inteiro um com o outro. Analisavam os jogadores, os lances, as fases, os treinadores. Trocaram a maior ideia enquanto torciam como pano de fundo.

Uma flamenguista chegou para se sentar perto de mim e, de short branco, não conseguia sentar no assento molhado. Eu tinha comprado a camisa em homenagem ao Cartola na lojinha e estava com uma sacolinha do Fluminense. Tirei a camisa da sacola, vesti essa maravilha sobre a tricolor tradicional e dei a ela a sacolinha para que ela se sentasse. Vai, Fluzão, ela disse enquanto agradecia o gesto.

Fla Flu é na arquibancada mais do que no campo. No campo as coisas mudam, as forças se alternam, as fases se sucedem. Na arquibancada é assim desde quarenta minutos antes do nada. E será assim pela eternidade, mesmo daqui a bilhões de anos, depois que o Sol explodir. O Fla-Flu acontece na dimensão das coisas perpétuas. Se você ainda não viu um desses no Maraca, faça um favor a si mesmo ou a si mesma e coloque na sua lista.