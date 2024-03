O dia da mulher é todo dia e o ano todo.

As rosas murcham, as homenagens são esquecidas mas o corre continua: as roupas não se lavam sozinhas, os filhos não se educam sozinhos e nem vão à escola por conta própria. O supermercado não atua por caridade, nossos corpos ainda lutam para serem livres.

Não nos afaguem por um dia. Não é isso o que vai nos salvar - e nem te salvar. O 8 de março é importante, mas e o dia 9?

Precisamos de uma sociedade que compreenda as dimensões do que está em jogo. Aborto, trabalho doméstico, violência na família, nas ruas, no esporte, repressão no trabalho, sexo, cuidado, respeito.

Sem essa implicação o 8 de março seguirá sendo um dia isolado e inóspito cuja única relevância é celebrar a vida do meu amigo Maurício Svartman, um dos homens mais maravilhosos e sensíveis que conheci e que nasceu nesse dia.

A pergunta que fica é: o que você vai fazer no dia 9? No dia 10? No dia 11? Como evitar que o dia 9 seja apenas uma ressaca?