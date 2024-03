Maycon mostra à diretoria como se acaba com a farra

Maycon decidiu ficar no Corinthians, contrariando o que se entende por lógica nesse mundo. Abriu mão de segurança, estabilidade, salário e disputa de títulos internacionais. Deixou a paixão falar mais alto e disse que fica na garoa de Itaquera em vez de ir para o sol da Gávea.

Vai ficar no clube que deve a ele dinheiro, que acabou de ser eliminado vexatoriamente no Paulistão, que não tem campeonatos de peso para disputar esse ano. Vai ficar no clube que ama.

Se Maycon saísse, seria mais um golpe moral na diretoria corintiana que, desde que assumiu, tem se envolvido em situações constrangedoras relacionadas a chegadas e saídas de atletas.