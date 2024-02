Manifestem-se e mostrem que vocês se importam com as nossas vidas

Deveria ter seu nome tirado dali, deveria ser proibido de entrar, deveria ser colocado na lata do lixo da história do clube. Não se separa pedaladas de estupro. Não se separa vida profissional de vida pessoal quando o assunto é um crime tão hediondo, abjeto, delinquente. Mas não: O Santos tá de boaça com Robinho e o ídolo até frequenta churrascos no CT. Craque. Gênio. Fez muito pelo clube. Ídolo. O que ele fez sem a camisa do Santos não é problema do Santos, suas chatas.

Pois tinha que ser. Não deveria existir a chance de que crianças e jovens tenham como ídolo um estuprador.

Já o sempre elegante e ponderado Tite não liga e, quem não liga, consciente ou não, está apoiando.

Além do que, seu filho bombadão era, até ser flagrado, curtidor de postagens com alto teor de misoginia e transfobia. Tite nunca disse nada a respeito, muito menos o filhão que se limitou a, diante do barulho, apagar as curtidas. Tite anda colocando esse mesmo filhão ao seu lado em coletivas. O importante é alavancar a carreira da prole e não emitir críticas às violências cotidianamente praticadas contra mulheres. O que Tite tem a ver com isso, meu povo? As mulheres que lutem.

Tite acredita que no caso Daniel Alves nem todas as verdades foram reveladas, sugerindo que a vítima mente e que a justiça espanhola está equivocada a despeito das provas absolutamente inequívocas e de uma sentença clara e cheia de dados nauseantes. Quando finalmente alguém é condenado, Tite levanta suspeitas sobre o sistema penal o que, para nós, mulheres, é um gesto de extrema violência.

Tite não leu a sentença. Tite não está nem aí. Precisa cuidar do Mengão, parem de perguntar a ele sobre coisas pequenas como mulheres sendo estupradas por um de seus protegidos.