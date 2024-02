Dia de celebrar a liberdade de Nelson Mandela e da África do Sul

Foi num dia 11 de fevereiro, em 1990, que Nelson Mandela saiu da prisão depois de passar 27 anos privado de sua liberdade. Madiba, como é conhecido na África do Sul, era um dos mais atuantes ativistas da luta contra o regime de segregação racial do Apartheid quando foi detido no dia 5 de agosto de 1962.

Para prendê-lo, o governo sul-africano o acusou de ter saído do país sem usar o passaporte. Madiba passaria as próximas duas décadas uma cela condenado à prisão perpétua.

Foi numa prisão localizada na Robben Island, ilha que fica perto da Cidade do Cabo e onde esteve detido a maior parte do tempo, que ele aprendeu a língua do opressor, o Afrikaans - hoje uma das 11 línguas oficiais da África do Sul. A ferramenta seria essencial para, uma vez eleito presidente, em 1994, unir o país.