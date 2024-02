Daniel Alves não é um monstro

O mundo do futebol acompanha atentamente o julgamento de um de seus maiores campeões: o brasileiro Daniel Alves. Preso preventivamente há mais de um ano devido ao pesado conjunto de provas contra ele, é bastante improvável que ele saia livre desse julgamento.

Se considerado culpado, pode ter que ver atrás das grades as próximas três Copas do Mundo. Um feito e tanto para aquele que Tite disse, com todas as honras, que transcendia o futebol.

A condenação por respeito às provas colhidas seria um marco para o futebol e para a luta de emancipação das mulheres no mundo.