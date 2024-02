Salvem o Corinthians

Em apuração exclusiva, assinada por André Martins e Lucas Musetti Perazolli, o UOL informa que o Corinthians tem uma dívida de 200 milhões de reais com quatro empresários. Apenas com os negócios de Carlos Leite, empresário que, nesse elenco, trabalha com Cassio e com Fagner, a dívida supera 60 milhões. Noticia-se que Leite teria entrado com ação contra o clube.

As dívidas fazem parte da gestão de Duílio Monteiro Alves e foram herdadas por Augusto Melo.

Por um desses acasos da vida, Cassio e Fagner faz tempo não jogam bem e, na minha opinião, deveriam sair. Deixar o clube. Com os devidos agradecimentos aos serviços prestados. O gesto simbolizaria de forma concreta o começo de uma renovação.