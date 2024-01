Walter Casagrande entrevistou Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ele foi até o CT do clube e por quase uma hora conversou com a mandatária.

Gostem ou não de Leila Pereira seria necessário reconhecer que ela está encarando o trabalho de peito aberto, ao contrário de muitos de seus colegas. Leila tem falado a cada dia mais, tem tocado em temas sensíveis sem se acovardar, tem recebido a imprensa sem censurar pautas, tem pensado em ações criativas como a de realizar uma coletiva só de mulheres.

Parecendo muito à vontade, Leila disse que seria preciso colocar as coisas em contexto: ela não chegou até a presidência sem o apoio de muitos homens. Claro que ela não teria conseguido sem o apoio de conselheiros. Não se trata de dizer "homens são maus, mulheres são boas" nem vice-versa, se trata de perceber que tem alguma coisa muito errada quando ela vai a reuniões na CBF, na Conmebol e na Libra e só tem ela de mulher.