Vejamos:

O hospital atende homens sem barba ou com a barba aparada? Não pode aparar a barba.

Atende quem sofre acidente de trabalho aos sábados? Não pode trabalhar aos sábados.

Atende quem comeu camarão e teve uma intoxicação? Não pode comer camarão, pessoal.

As regras desse Deus punitivo e amalucado que muitos dizem amar valem mesmo é quando chegamos ao corpo da mulher. Aí os moralistas arrancam com fórceps as palavras de Êxodo 22:18: Não deixarás viver as feiticeiras.