É raro que aconteça, então precisamos aplaudir. Quase tão grande quanto a contratação de Cristiane pelo Flamengo foi a reação de Gabriel Barbosa no Twitter. O camisa 10 do masculino enalteceu a contratação da craque do feminino publicamente.

São ações aparentemente pequenas mas que de pequenas não têm nada. O futebol feminino, que ainda luta por espaço, precisa do apoio dos ídolos do masculino - e Gabriel fez um golaço com a atitude solidária.

Cristiane é uma das maiores de todos os tempos no futebol feminino e foi tremendamente injustiçada durante os anos de Pia Sundhage; a treinadora parecia ter problemas pessoais com ela e, talvez por isso, deixou de levá-la à Copa. E Cristiane fez muita falta.