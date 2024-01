São Paulo está abandonada. As populações carentes são criminalizadas. A sujeira está por todos os lados. O trânsito conseguiu o que parecia impossível: piorou. A segurança e o transporte público idem. E a câmara municipal, incentivada pela ideologia infantil e extremista do MBL, decidiu que o negócio é investigar quem ampara os que foram abandonados, estão sem casa, passam fome e sede. Pra cima do padre, farialimers!

Aos que se dizem cristãos, eu pergunto: se Jesus chegasse hoje em São Paulo ali no terminal rodoviário do Tietê, pegasse sua malinha, o metrô até a Praça da Sé e desse uma voltinha por lá vocês acham que ele escolheria atuar ao lado do padre ou do MBL? Os padres-celebridade se manifestarão a favor do padre Julio ou seguirão usando suas redes sociais para falar de coentro e do Corinthians apenas? A CNBB vai emitir nota? Ficam os questionamentos.