"Ah, mas que chatice seguir apontando sexismo em tudo".

Veja, é uma questão de ponto de vista. Para muitas de nós, chato é ser corintiana e ser sempre ignorada como torcedora. Chato é quase não haver camisas oficiais ou uniformes para nossos corpos. Chato é ir ao estádio e ser assediada. Chato é ter que berrar que estupro é crime inegociável e que não faz parte do jogo. Chato é ser mulher e gostar de um esporte que nos despreza. Sabendo disso, você pode escolher parar, refletir e levar essas coisas em consideração ou apenas continuar a achar chatice que esse tipo de violência seja apontado.

As mulheres entraram em cena na cerimônia de posse do "time do povo" quando presidente e vices agradeceram suas esposas, filhas e irmãs. Como sempre, a mulher reconhecida e celebrada no âmbito do lar e em mais lugar algum.

A maior parte da torcida corintiana é composta de mulheres, mas essa parcela foi esquecida na cerimônia de posse do novo presidente e vices. Olhem para a arquibancada e vejam quem chora, quem berra, quem se descabela, quem sofre. Vejam a quantidade de mulheres e de meninas com a camisa do Corinthians. Vejam as mães com seus filhos e filhas.

Que ideia estapafúrdia é essa de seguir compreendendo a entidade "torcedor" como sujeitos homens apenas e falar apenas com eles em discursos oficiais?

Deveria ser o "time do povo" a tomar para si a mudança na linguagem e na estética do futebol. O time cuja torcida se organizou para protestar contra a contratação de um treinador condenado por envolvimento em estupro e foi capaz de provocar sua demissão. Essa é a força da torcida feminina do Corinthians que é regularmente ignorada pelas diretorias.