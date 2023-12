Falta pouco para sabermos como será o encontro da escola hegemônica e posicional de Guardiola com a escola contra-hegemônica e posicionalmente amalucada de Diniz. Falta pouco para a gente saber até que ponto a revolução proposta por Diniz já está suficiente madura para desmontar a colonialidade do futebol europeu.

Seria importante dizer que uma derrota do Fluminense não abala em nada o sucesso da ideologia de jogo proposta por Fernando Diniz. Seu Fluminense está na final do mundial e essa conquista já coloca em contexto do que o Dinizismo é capaz. Ainda assim, faz parte do campo das coisas possíveis uma vitória histórica do tricolor. Que assim seja.