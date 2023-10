Leila Pereira está em destaque na nuvem de notícias há semanas. Desde que chamou uma coletiva de imprensa depois da eliminação do Palmeiras na Libertadores, tirando do centro das críticas o premiado Abel Ferreira, a presidente do Palmeiras bateu no peito e disse "é comigo esse negócio". Leila fez o que um dirigente íntegro deveria fazer. Já o conteúdo do que ela disse na coletiva está, obviamente, sujeito a críticas, mas, bom reforçar, o que ela fez chamando a reunião com a imprensa logo depois de um resultado ruim é o que poucos dirigentes fazem.

Desde então, me parece que Leila está sentindo na pele, como talvez nunca tenha percebido, os efeitos do machismo. Críticas pesadas vêm de todos os lados, carregadas em misoginia. Aqui, e contra o tom da fúria, me solidarizo a ela. Leila não foi elogiada quando acertou, mas é agredida em termos indecentes quando erra. Tudo fora de escala e exagerado num Brasil que tem dirigentes como Landim, Braz e Duílio - uma turma que já errou bem mais e jamais recebeu esse volume de ódio em sua direção.

O que não me impede de apontar contradições em Leila onde elas existem.