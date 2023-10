Me parece absolutamente legítimo que a comunidade judaica, por tantos anos vítima de perseguições (muito antes da Segunda Guerra), preconceitos, humilhações e de um genocídio que foi assistido pelo mundo de forma passiva e covarde, reivindicasse para si um território. Legítimo também seria que os habitantes daquele espaço de mundo, prestes a serem deslocados, tivessem poder de negociação sobre as novas demarcações. Não foi feito desse modo, e França e Inglaterra, duas superpotências colonizadoras que dominaram a região por décadas explorando e devastando, participaram, com o aval da recém criada ONU, do desenho dos novos limites territoriais por lá. Nem judeus, nem palestinos tiveram responsabilidade pela maneira como as novas marcações foram impostas pelos poderosos em 1948. Foram comunidades colocadas em rota de colisão por interesses outros. E o estado Palestino devidamente aprovado na resolução de 1948 nunca nasceu.

Nesse clima, Israel, uma vez proclamado, foi jurado de morte por vizinhos e entendeu que precisaria se armar se quisesse seguir existindo. Com o apoio ilimitado dos países que assistiram ao Holocausto sem fazer nada e depois precisaram expurgar sua culpa, se firmou como potência na região.

Desde então, conflitos múltiplos e guerras eclodem por ali. Mais forte, o exército de Israel foi vencendo batalhas, aumentando seu território e oprimindo palestinos às cordas geográficas do território com a justificativa que estava defendendo sua existência. A partir de 2004, com Gaza sitiada nesses moldes que conhecemos hoje e a Cisjordânia ocupada por colonos que seguem sua expansão a despeito da ilegalidade documentada em tribunais internacionais, a população Palestina começa a implorar por liberdade de modo mais desesperado. O Hamas se fortalece como resistência a essa realidade brutal. Com regularidade implacável, há muitos anos o IDF, exército israelense, faz incursões sobre Gaza, matando, sufocando e bombardeando. A palestina gritava, mas o mundo fingia que não via.

O que aconteceu no dia 7 de outubro foi um atentado terrorista inédito em solo israelense cometido pelo Hamas, grupo que diz representar os interesses da Palestina e foi armado por Netanyahu porque ambos precisam um do outro para existir. A ação sanguinária rasgou na carne o trauma da ausência de proteção, do pranto por empatia e da falta de lugar nesse mundo que faz parte da identidade judaico-israelense. Milhares de mortos e centenas de sequestrados abriram uma cicatriz ancestral.

Como resposta, estamos testemunhando um massacre de civis em Gaza e na Cisjordânia absolutamente desproporcional e criminoso que mais parece um extermínio étnico do que a tentativa de destruir um grupo terrorista. Nunca foi assim que um grupo terrorista foi desmantelado. Pelo contrário. Os senhores da guerra sabem exatamente que esse tipo de operação só mata civis e faz nascer organizações ainda mais sanguinárias. Em Gaza, cerca de cinco mil civis já morreram desde o dia 8 de outubro, quase a metade dessas vítimas é composta por mulheres e crianças. E as bombas seguem sendo despejadas sobre a cabeça de inocentes.

Há dor legítima de ambos os lados.