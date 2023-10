É sempre difícil escrever sobre Ronaldo. Pelo menos para mim. É ídolo. É um dos poucos fora-de-série que vi presencialmente em campo. Fui a quase todos os jogos no Pacaembu quando ele defendeu o Corinthians. Vê-lo de pertinho, mesmo fora de forma e pesado, era ter algum entendimento do sagrado. A maneira como recebia a bola, como dominava, como corria apenas o necessário, como passava sem olhar, como finalizava. Um gênio na completa acepção da palavra. É só colocar "gols de Ronaldo pelo Corinthians" no buscador da Internet para acessar esse portal.

Já como dirigente, Ronaldo é um fenomenal atacante.

Comprou o Cruzeiro e colocou sua empresa para ajustar as contas. Planilhas e mais planilhas. Corte de gastos. Manda embora quem custa caro. Mesmo que seja ídolo, não importa. Manda embora sem festa nenhuma porque festa custa e isso aqui não é mais bagunça. Agora é SAF, é gestão. Um dos que saíram e era ídolo pode ser campeão da Libertadores vestindo outro manto e sendo celebrado por outra torcida.