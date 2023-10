Tem sido difícil dormir e trabalhar. Entrar nas redes sociais é ser impactada com imagens de crianças mortas e feridas. Quem trabalha com o noticiário recebe muitas outras imagens e vídeos que não chegam a ser publicados por diversos motivos, entre eles a indecência que envolveria exibir o corpo de uma criança completamente dilacerado, desmembrado, trucidado. O que acaba indo para o feed das redes e para as páginas de notícia é uma parte do que circula na imprensa.

Estamos testemunhando um massacre. Já seria medonho, dado o grafismo das imagens, se o massacre fosse de terroristas. Mas, nesse caso, encontraríamos um lugar para acomodar o horror; até mesmo em passagens bíblicas como "olho por olho?".

Acontece que o que estamos vendo não são corpos mortos de terroristas. São corpos de crianças, bebês, mulheres grávidas, famílias inteiras.