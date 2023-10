A pandemia mostrou do jeito mais dolorido possível que estamos todos conectados. Sete bilhões de almas que não podem, mesmo que queiram, se separar. A saúde de alguém na China afeta a minha em São Paulo. Uma verdade incontornável.

Odiar a guerra é o que podemos fazer. Organizar esse ódio é a estratégia.

Odiar quem promove e lucra com a guerra. Essas pessoas têm nome. Biden, Hamas, Netanyahu, Estado Islâmico, CEO da indústria de armas, Bolsonaro, Macron, lideranças inglesas, Musk, Bezos, o rapaz do Facebook que tem cara de extraterrestre, CEO de empresas que exploram combustíveis fósseis, CEOs das mega corporações farmacêuticas e toda a classe política que está a serviço dessa corja. Tem uma lista de nomes a serem odiados. Deve dar uns 100, pouco mais, pouco menos.

São 100 pessoas que ganham muito com a destruição de tudo enquanto nos matamos nesse chão de fábrica que fica, por culpa deles, a cada dia mais quente e inundado.

Acreditam que vão se salvar. Em Marte, depois de terem ido visitar os restos do Titanic. Sabe-se lá como, mas são movidos pela certeza de que o fim do mundo não os atingirá.

Eles são de todas as nacionalidades e estão espalhados pelo planeta. São soldados do capitalismo em sua versão neoliberal. Vestem-se de grandes empresários e alguns acham que podem ser governadores, prefeitos, presidentes. Sequestraram sete bilhões de pessoas e vivem em suas casas luxuosas, refrigeradas, bebendo vinhos que custam mais do que ganharemos em uma vida.