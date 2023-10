Foi perguntado sobre escalar Pedro e Gabigol juntos, uma pergunta que ecoa há quase (ou mais de) três anos a todos os que passaram pelo Flamengo. Depois, sobre o que gostaria de ganhar no comando do Flamengo. A tudo foi respondendo sorridente, gentil, educado. O vocabulário segue o mesmo: palavras que soltas fazem sentido mas que juntas são difíceis de dar liga. Guardei uma frase em especial: "O jogo é um mecanismo vivo e ele parte de alguns princípios". Gostei.

Tite não disse nada de novo, não foi cutucado a pensar sobre a experiência na seleção, a refletir sobre o estado tático do futebol no Brasil e no mundo. Seguiu simpaticamente falando coisas óbvias.

As coletivas de imprensa no futebol brasileiro atual parecem estar assim divididas: quando não ofendem, tampouco informam. Nem por culpa do corpo de repórteres, a cada dia mais orientados a seguir por linhas retas e estreitas. Se fizerem perguntas estranhas, podem não voltar para a próxima.

Para que as coisas mudem, precisamos mudar o formato e o espírito rígido que envolve protocolos e interesses de patrocinadores. Não me parece que haja muita gente interessada nisso.