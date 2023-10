Os palestinos estão sendo massacrados pela política neoliberal e colonial do atual governo de Israel. Há décadas o colonialismo empurra palestinos para os becos da região, mas foi com Netanyahu, o mais neoliberal dos líderes de Israel, que elas se intensificaram. A história do colonialismo não se separa da história do Capitalismo, muito pelo contrário.

Lutar contra o massacre que está sendo promovido por Netanyahu sobre o povo palestino com a mentirosa justificativa de que assim o Hamas, grupo que ele ajudou a armar, vai ser eliminado passa pelo reconhecimento do sofrimento e do luto que judeus do mundo todo estão hoje vivendo diante dos atos terroristas em Israel.

Não se trata de estabelecer uma olimpíada da dor e do horror. Para fins dessa pequena reflexão, importa o pedido de reconhecimento do sofrimento porque sem esse reconhecimento não há como seguir. Para nenhum de nós. Individual ou coletivamente.

Muitos dos que agora choram pelos seus em solo israelense são contra Netanyahu e suas práticas coloniais. Nem mesmo o atentado terrorista do Hamas e a perda dos seus os fez mudar de ideia. E eles sabem que não é destruindo Gaza que o Hamas será destruído. Sabem que talvez o oposto ocorra. Sabem que territórios foram ilegalmente ocupados. Querem opções para a paz, para que possam estabelecer convivência pacífica com seus vizinhos. Sabem também que as políticas de Netanyahu poderão resultar no aumento do antissemitismo, o que seria terrível.

Estamos testemunhando um fim de mundo. Uma tentativa de extermínio étnico televisionada acriticamente e com apoio de potências ocidentais.

Para que lutemos contra esse estado de coisas o que deve ser enfrentado não é, claro, Israel, o judaísmo e, eu argumentaria, nem sequer o sionismo, mas sim as práticas liberais e coloniais de ação de governos, incluído aí o de Israel. O que está exterminando palestinos não são necessariamente políticas sionistas, mas liberais. Não é mais por superioridade demográfica ou território, é por mercado.