Ao observar Neymar em campo contra a Venezuela, em Cuiabá, me perguntei se o craque estava conseguindo, a partir do campo, ler o jogo. Segurando a bola, esperando muito para tocar mesmo tendo opções a seu lado, buscando arrancadas que seu corpo já não consegue dar ele não fazia a partida fluir - o que se espera de um camisa dez. Diniz trocou o time, mas manteve seu talento em campo. Parece estar disposto a recuperá-lo. Mas recuperar exatamente do quê?

Neymar tem atitude desinteressada. Há tempos - anos - não demonstra mais muito engajamento pelo trabalho. Como um empreendimento capitalista de sucesso absoluto, pode se dar ao luxo de seguir fingindo ser quem um dia foi. Vive da memória coletiva e tem quem pague, e pague bem, por essa imagem.

Mas mesmo essa memória passada vem de um brilho individual. Ele nunca foi exatamente um jogador de time. Foi sempre ele. Neymar Jr. Enquanto o corpo e a forma física ajudavam, era genial mesmo sendo genial sozinho. Hoje, em uma seleção que busca se formar a partir de um jogo mais solidário como pede o Dinizismo, eclipsou-se.