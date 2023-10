Butler analisa, a partir de sua identidade judaica, as origens do conflito, as ações que seriam legítimas tomar movida pela moral judaica da qual é investida e como poderíamos encontrar uma solução pela paz.

A Questão da Palestina, Edward Said

Um livro da década de 70 que talvez tenha antecipado a complexidade da questão e tenha sido precursor em colocar a Palestina no centro do debate. Ajuda a entender a cronologia do conflito e as camadas que ele possui. Infelizmente, em português, é difícil de ser encontrado. Em inglês é mais fácil.

The Honarouble Woman, HBOMax

Empresária de um conglomerado de comunicação israelense tenta fazer as coisas de modo correto em meio ao conflito e a interesses divergentes.