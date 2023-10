É com essa simples e poderosa reflexão que o israelense Amos Oz começa seu pequenino livro "Como curar um fanático". E se eu fosse ela? E se eu fosse ele? Um exercício diário e essencial de humanidade e de decência. E se fôssemos eles que agora vivem de um lado e do outro do muro carregando em nossos corpos e almas as histórias de dor e de abandono de nossos ancestrais?

Passamos o dia das crianças ofertados com imagens de bebês mortos que chegavam desde o Oriente Médio. Não podemos achar normal a carnificina de crianças. Não pode ser normal que haja pessoas nesse exato momento que não sabem quando uma bomba ou um míssel cairá sobre suas cabeças. Pessoas que não odeiam quem vive do lado de lá do muro porque talvez nunca tenham visto quem vive do lado de lá do muro.

Judeus existem com uma ferida aberta que fala em diáspora e em genocídio. Seria preciso que buscássemos em nós mesmos o que devem sentir aqueles que, um dia, quase foram varridos do mapa, que perderam parentes, que foram desumanizados, sequestrados, queimados, sufocados. Como seria existir com a consciência de que pessoas como você quase foram dizimadas por completo diante da falta de ação do mundo inteiro? Pode acontecer outra vez? O que fazer para evitar? Há limite para o meu direito de defesa?