Lembro de ter ouvido há algum tempo a declaração de um infectologista que dizia que o fim do mundo seria lento, quente e fedorento. Cá estamos nós testemunhando a verdade da declaração que talvez tenha suprimido o "violento".

Para quem não notou, os sinais de fim do mundo nos cercam. Florestas queimam e desaparecem, chuvas fora de época varrem pessoas e casas do mapa enquanto governadores alienados dançam em shows de música, o calor bate recordes históricos, lideranças pseudo-democráticas com espírito de ditadores comandam massacres, crianças são assassinadas e sequestradas, a guerra às drogas todos os dias mata inocentes e segue sem ser apontada como vilã, novas pandemias são certas, as geleiras derretem, os oceanos se acidificam, as polícias se militarizam, os anibióticos se enfraquecem.

Caminhamos convictos para o fim da experiência humana nesse planeta. Uma frase trágica que não pode mais ser chamada de exagerada, de irresponsável, de hiperbólica.