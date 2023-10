Alguns jogadores do Botafogo tomaram medida corajosa ao chamarem o CEO John Textor para uma conversa sobre Bruno Lage. Insatisfeitos, queriam explicar ao residente da SAF por que julgavam que Lage estava deixando a desejar. Textor escutou, ponderou e demitiu o treinador. É raro que jogadores atuem de forma aberta e direta na demissão de um comandante. O normal (ainda que bastante covarde) é o grupo agir de modo passivo-agressivo, fazer corpo mole, tomar goleadas e esperar que o treinador ou peça para sair ou seja chutado dali.

O elenco do Botafogo não fez isso e merece elogios. É um grupo de jogadores experientes que já entendeu como pode chegar ao título. Um treinador que a essa altura do campeonato queira assinar um novo estilo de jogo vai colocar tudo a perder. Agora, no último terço da competição, é cuidar do emocional, da união e seguir praticando o futebol solidário que colocou o time na liderança isolada.

O corpo de jogadores sabe muito sobre treinamento, tática, estratégia. Deve ser ouvido sempre, e de forma aberta e direta. Silenciar o que pensam os jogadores sobre métodos, táticas, treinamento e estratégias é criar um ambiente ruim dentro do qual insurreições podem acontecer. Na maior parte das vezes elas não são bonitas e nem decentes. Agem de forma covarde e infantil. Racham o grupo e prejudicam o time.