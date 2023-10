Os times ainda não aqueciam no gramado, a torcida do Inter começava a chegar, a do Flu já estava em seu lugar e fazia barulho na arquibancada enquanto o DJ do Beira Rio mandava seu som nas caixas. Tudo parecia sob controle, apenas mais um dia normal de festa pré-jogo decisivo. Mas não seria bem assim.

A história começou a ser escrita quando o DJ do Inter meteu "Tá escrito", do Grupo Revelação.

A torcida do Flu, de forma orgânica, começou a cantar e não demorou a entender que a letra poderia ter novo significado para a ocasião. "Ergue essa cabeça, vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar".