Elias Jabbour é uma das vozes mais originais e inspiradoras da atual conjuntura. Corintiano, marxista e professor licenciado da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Graduado em Geografia, doutor e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, vencedor do Special Book Award of China, concedido pela National Press and Publications Administration of the Peoples Republic of China. O posicionamento político corajoso de Elias é farol em tempos de noites sombrias. Fui atrás de Jabbour porque considero ele uma das mentes mais brilhantes no debate público hoje e porque, assim como eu, ele é corintiano. Nessa pequena entrevista Jabbour avalia o time do Parque São Jorge como economista e torcedor: passado, presente e futuro.

O Corinthians atravessa aquela que talvez seja a pior fase de sua história. A atual administração alega que vem fazendo uma gestão impopular por ser financeiramente responsável. Ou seja: sugere que, por estar arrumando a casa, não consegue ser competitiva em campo. O que você acha dessa colocação? Primeiro como economista, depois como corintiano.

Como professor de economia e, mais especificamente, de Teoria do Desenvolvimento Econômico, esta afirmação é uma falsidade. Essa gestão é impopular por vários motivos, menos a de ser financeiramente responsável. Olhando por uma ótica "ortodoxa", trata-se de uma administração que causou um desastre financeiro ao clube sem precedentes e te explico. Além da dívida não ter diminuído de forma significativa, ela abriu mão de ativos presentes e futuros por preços muito abaixo daqueles praticados no mercado e comprou ativos com preços muito acima do mercado. Perdemos uma das melhores gerações do Terrão do clube sem que fosse montado um grande time, nem tampouco... a dívida ter sido diminuída. Como explicar para um futuro economista que você tinha um ativo de graça no mercado (Germán Cano) e hoje ele está entregando títulos ao Fluminense ao mesmo tempo em que compramos por US$ 25 milhões 50% dos direitos de um centroavante que não marca gol (Yuri Alberto) e ainda entrega um potencial zagueiro de seleção brasileira (Robert Renan) e um menino de futuro (Mantuan)? Qual a responsabilidade econômica de comprar por US$ 25 milhões um médio volante como o Fausto Vera? Abrimos mão de algumas centenas de milhões de reais em ativos futuros nos últimos anos e a dívida não diminuiu. Como corintiano, já que a opção seria a de diminuir a dívida e não apostar em mais investimentos que garantissem renda futura, sinto que faltou abrir o jogo: deixar claro para a torcida que tinham dois caminhos e foi escolhido um, baseado na diminuição drástica da dívida no curto e médio prazo, que o time passaria por grandes dificuldades em campo, mas que em questão de anos teríamos condições de montar o melhor time das Américas por pelo menos cinco anos seguidos. A torcida entenderia e até apoiaria. Mas não foi isso o que aconteceu. Não poupamos, nem investimos e ainda abrimos mão de valiosos ativos futuros. Repito, era só abrir o jogo. A nação entenderia. Roubaram o Corinthians da gente. Nos iludiram.