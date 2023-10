Abel esqueceu que no começo da coletiva foi ele que disse que a bicicleta de Roni poderia ter mudado tudo. Resta saber quando a condicional pode ser usada. Depois ofereceu um ditado: "eu durmo na cama que eu faço". Ficou vago e ele explicou: ele ganha e perde com as próprias ideias, não com as ideias dos outros. Em seguida, num embalo só, foi dizendo que ninguém gosta de ganhar mais do que ele, talvez igual, mas não mais, que ele faz o melhor que pode, que agora ele e sua equipa são vítimas do próprio sucesso, que colocaram o sarrafo muito alto, que sente orgulho de treinar o Palmeiras e em seguida listou alguns méritos.

Depois disse que a pergunta que deveria ter sido feita era sobre o guarda-redes do Boca, que esse sim fez a diferença. Seria a coletiva mais curta do mundo: uma pergunta, devidamente aprovada pelo treinador, circulando.

Mas eis que, como num bom filme, no final da coletiva tudo é revelado. A penúltima pergunta circulou pelo fato de que nada pode apagar o que Abel já fez no Palmeiras. Abel então deixou tudo na mesa: "Se não apaga, parece". O ressentimento que estava apenas alongando à beira do gramado entrou em campo.

Eis aqui o centro de tudo. Abel se sente injustiçado. Se sente criticado além da conta diante de tudo o que já fez. É possível entender esse sentimento, claro. Mas, ainda assim, ele não explica as patadas.

Podemos melhorar enquanto corpo jornalístico? Sair da mesmice dos questionamentos? Alargar a visão? Podemos sempre. Cabe a cada um de nós buscar esse aperfeiçoamento. E cabe a Abel, o maior treinador da história do Palmeiras, se implicar nesse processo todo também. A dimensão do sagrado não vai ser mais perdida. Abel já está lá. Mas acontece que o resto de nós não está e nosso trabalho manda perguntar e pedir explicações aos treinadores jogo após jogo madrugada a dentro. São as regras e, a menos que alteremos esse formato, assim seguirá sendo. Que possamos melhorar e nos apoiar enquanto classe que trabalha, ama e vive do futebol.