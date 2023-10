Haverá times que se aproximem disso e que, ao se aproximarem, nos matarão de tédio.

O Fluminense de Diniz é um time que falha. Falha na zaga, falha na saída de bola, falha no último passe, falha na virada de jogo. Que ideia maluca é essa de que não podemos falhar? Algumas falhas são essenciais em nossas vidas. A diferença é que o Dinizismo absorve as falhas como parte do jogo. Fabio falhou no gol do Inter. Acontece. Vai acontecer de novo. Haverá derrotas ao longo do caminho. O time poderia ter sido facilmente eliminado pelo Inter. E eu não mudaria uma vírgula desse texto.

Há uma tentativa mundial de matar o futebol em nome do negócio. Vejam o que vai ser a Copa de 2030. Vejam o que fazem FIFA, Conmebol, CBF na administração desse esporte. Vejam os times ultra posicionais que espelham um jogo de handball. O Dinizismo chega se opondo a esses sistemas hegemônicos. Vai perder, claro que vai. Se opor a sistemas hegemônicos não é fácil. Mas, enquanto houver vida, o Dinizismo vai seguir.

Quem não se emocionou com a jogo do Beira Rio é maluco. Todo mundo que ama esse esporte deve ter aplaudido o que vimos em campo. A virada foi heróica e histórica, mas poderia não ter acontecido. Nesse caso cancelaríamos o Dinizismo? Não eu. O time do Fluminense faz meu coração bater mais forte, me explica um pouco da vida e do que estamos fazendo aqui. Pra mim, é o bastante.