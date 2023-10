Só fez porque estava ganhando, disseram muitos. Sim, é verdade. Porque coisas desse tipo só podem ser feitas com vantagem no placar. Os grandes dribladores do nosso futebol não saiam driblando a esmo quando o time estava perdendo. Mas, com o placar a favor, garrinchar passa a ser um caminho para destruir um pouco mais o rival.

Soteldo levou amarelo. A arbitragem explicou que deu amarelo porque ele, depois do lance, discutiu com o adversário. Uma explicação que não explica nada.

Sebastian, que perdeu as estribeiras e saiu tentando bater em Soteldo, também levou amarelo - o que indica que o juiz achou que Soteldo e Sebastian erraram igualmente.

Soteldo ficou no campo com cara de menino arrependido. Achei até que pediria desculpas pelo que fez. Não acredito que tenha pedido, o que muito me alegra. Mas o sistema é bom em colocar todos nós em conformidade, agindo na linha, domesticando nossos corpos. Espero que Soteldo nunca perca essa ousadia de vista. E, claro, que jamais ouse fazer essa estripulia contra o Timão.