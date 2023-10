Não há muita dúvida: Lula se deixará levar pela pauta identitária ao nomear o próximo ministro do STF. Lula, o melhor presidente que esse país já teve, um gênio na arte política, aquele que é movido pela furiosa paixão de eliminar a fome no Brasil, vai ceder ao identitarismo quando nomear mais do mesmo para o STF.

Depois da nomeação, provavelmente teremos um STF inteiro branco e mais de 90% masculino. Um STF que nada se parece com a população que ele representa.

Mas Lula acredita estar escolhendo sem se deixar abalar pelo barulho do identitarismo. E acho que essa crença é honesta já que a masculinidade branca e heterossexual é tomada como universal e não identitária.