Se houvesse uma mínima intenção em oferecer à torcida as informações que ela gostaria de ter - como o que pensou o treinador no decorrer de uma partida, como enfrentou os obstáculos, o que foi desafiador, o que foi surpreendente etc - as coletivas seriam reestruturadas diante de tantos constrangimentos.

Como?

Talvez explicando aos treinadores qual o objetivo dessa conversa e pedindo que eles exercitem a educação e a paciência mesmo em momentos delicados, como depois de uma derrota ou eliminação. Talvez realizando algum evento para selar a paz entre o corpo jornalístico que se faz presente às coletivas pós-jogo e as comissões técnicas, talvez flexibilizando a rigidez do momento. Deve haver outras formas de resolver a questão, mas para que elas sejam encontradas deveria existir interesse político - e não há.

É uma pena porque as coletivas poderiam ser ocasiões verdadeiramente interessantes para que pudéssemos espiar os bastidores da formação de um time, que a cada dia se constroi mais longe de sua torcida. Treinos são fechados, jogadores são escoltados, ingressos são caros.

Se nada for feito seguiremos testemunhando momentos de muito constrangimento, repórteres ficarão a cada dia mais amedrontados e tenderão a, em momentos mais trepidantes, fazer mais elogios do que questionamentos e o torcedor e a torcedora ficarão privados de saber mais sobre o seu time através do diálogo público entre comissão técnica e jornalistas.