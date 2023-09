Há registros de conselheiros que tiraram crianças adotadas de seus lares porque a mãe era de religião de matriz africana, por exemplo. Sem contar no boicote a famílias LGBTQs e no fato de conselheiros a serviço do conservadorismo tenderem a ignorar denúncias de violência contra meninas e mulheres.

Por isso a eleição desse ano tem um caráter ainda mais urgente. Quem é a favor da vida e se indigna com crianças que não têm pleno direito a um lar seguro e a uma infância digna deve estar atento aos nomes dos conselheiros e conselheiras.

Para encontrar nomes adequados e o local de votação na sua região, basta clicar no site "A eleição do Ano". Para votar, basta levar título de eleitor e um documento de identidade.