O torcedor do São Paulo foi morto, segundo laudo, por uma munição usada pela Polícia Militar. Morreu em ocasião de festa no meio de uma confraternização. Críticos da violência no futebol que correm para apontar o dedo para a delinquência que enxergam apenas quando vem do interior das torcidas organizadas agora não falam muita coisa da performance da PM, ainda que histórias como essas que envolvem a morte de Rafael Garcia sejam muito comuns.

Diante da notícia seria importante que nos perguntássemos quem exatamente a PM protege quando sai às ruas.

Me parece que boa parte da população, especialmente negra e periférica, não se sente protegida pela PM, um braço do estado que a cada dia dá mais ênfase a sua militarização.