Uso de avião, tietagem, comportamento no voo, frases ditas ao acaso; agora os detalhes da ida delas ao Morumbi são revelados como se fizessem parte de um crime hediondo.

O verdadeiro crime aconteceu na porta do estádio e, tudo indica, pelas mãos do Estado.

Um torcedor morreu. Perdeu a vida. Acabou para ele.

Mas não se fala disso. Se fala da ministra, da assessora, de todos os passos que deram entre Brasília e São Paulo.

Inaceitável é o comportamento da PM. Inaceitável é que um torcedor perca a vida. Uma série de potagens equivocadas e ofensivas é bastante ruim, mas a exoneração e o pedido de desculpas deveriam encerrar o assunto.

Também questionável e ofensivo é a elitização do futebol que exclui o torcedor e a torcedora de baixa renda do direito de ficar perto de seu time. Rafael morreu por amar muito o São Paulo. A diretoria, que tão ofendida ficou com as postagens de Decothé, não foi ao enterro, não fez homenagem, não se revoltou.