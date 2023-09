Aos 33 minutos do primeiro tempo Nino recua uma bola para Felipe Melo que está a dois passos de Fábio, goleiro tricolor. Felipe Melo poderia sair com alguma tranqüilidade, mas pisou na bola e deixou o atacante do Inter na cara de Fábio. Parecia que nada poderia ser feito e que o Inter empataria o jogo - estava um a zero para o Fluminense nesse momento. Quem apareceu para resolver a parada foi Ganso. Ganso, ele mesmo. Ganso, tantas vezes criticado por não voltar, não marcar, não correr.

Dinizismo é solidariedade.

O time do Fluminense, regido por uma torcida em catarse, fazia um primeiro tempo sublime. Sublime no sentido de emocionante, no sentido de delirante mas não no sentido de "estamos dominando sem correr riscos".