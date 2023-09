Falar da elitização do futebol é necessário, desde que nos termos corretos.

No Brasil, encarecer o ingresso é embranquecer o estádio. Fato. Precisamos abordar a questão, mas não como fez Dechoté, responsabilizando a torcida do São Paulo por um problema estrutural do qual ela é vítima assim como é vítima a torcida do time de Decothé, o Flamengo.

Enquanto Decothé postava suas bobagens, a PM matava um torcedor do São Paulo fora do estádio. Ela poderia ter saído do jogo, se informado sobre o ocorrido e feito as devidas críticas à truculência da polícia militar. Preferiu tirar um sarro por ter sido escoltada pela PM para entrar no estádio.

A raiva é sentimento legítimo que, para ser útil, precisa ser organizado - como sugeriu a escritora estadunidense Audre Lorde. É aceitável que minorias políticas sintam raiva de seus opressores. O problema é que raiva sem estar organizada vira veneno - e nesse domingo Decothé se envenenou com sua própria ira.

Talvez ela perca o cargo (depois de concluído o texto eu li que ela foi exonerada). Nesse caso, o que deixaria como legado é o enfraquecimento de lutas legítimas que ela foi contratada para fortalecer. Se ficar, que saiba entender o erro, se desculpar e usar o deslize para se engrandecer como protagonista de lutas que salvam vidas.

Antes de encerrar é importante apontar a diferença entre o erro público de uma mulher negra e o de um homem branco: às primeiras não é dado o direito de errar. Errou, dançou.