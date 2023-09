O que acontece quando um estádio é inundado de um tipo de torcedor que não tem a cultura de torcer? O que vimos no Rio e em São Paulo: estádios mais quietos do que vibrantes. Temos visto esse fenômeno há alguns anos: jogos decisivos repletos de uma torcida aquietada, exigente, europeia.

As imagens dos jogadores do São Paulo gesticulando nervosamente pedindo que a torcida fizesse barulho falam bastante a respeito dessa questão.

São escolhas, e as diretorias fizeram as delas.

No Rio, uma torcida que já não se parece com a do Flamengo que fazia do estádio um terreiro e convidava ao transe. Em São Paulo, uma torcida que, na iminência de um título inédito e histórico, pouca festa fez até o apito final.

Para piorar, só podia chegar perto do Morumbi quem tivesse um ingresso. Nem mesmo depois do título a torcida sem ingresso foi admitida ao redor do estádio que ela chama de seu. Forte repressão policial rolou solta outra vez.

A premiação da Copa do Brasil para campeão e vice é colossal (90 e 50 milhões acumulados). Será que nem assim daria para popularizar o valor do ingresso? Fica o questionamento. Se o São Paulo quer ser o time mais popular do estado vai ter que encontrar um jeito de incluir a enorme massa de tricolores que nesse domingo esteve excluída da festa. E vale para os demais times também. Torcedor não é sócio. Torcedor não é cliente. Torcedor não é consumidor. Ou não deveria ser.