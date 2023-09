O Corinthians lançou sua terceira camisa em homenagem à luta que o clube travou em nome da democracia nos anos 80. Até aí, ok, ainda que não faça sentido lançar agora já que é no ano que vem que os 40 anos dessa luta se completam. Mas, na falta de boas notícias relevantes sobre o que está sendo feito com o time masculino, o departamento de marketing teve que agir. Pois bem.

Agora, para promover a peça, o clube oculta o nome de Casagrande da luta e destaca apenas os de Sócrates e Vladimir.

Além de ser atitude vulgar e baixa é também eloquente para mostrar o que a atual diretoria pensa a respeito da democracia: ela parece ser contra.