Sabemos?

Um pai de verdade assume a criação dos filhos mesmo estando separado. Guarda compartilhada. Metade-metade.

Um pai de verdade leva e busca na escola, faz lição com a filha, conversa sobre as violências do mundo, passa tempo com ela, sabe o nome dos amigos e amigas, compra material e uniforme, tem conhecimento do que ela tem estudado na escola etc. Será que Braz fala desse tipo de pai ou apenas dos que, na rua, saem agredindo quem por acaso talvez tenha, quem sabe, dito asneiras na frente da filha?

Vejamos.

Você é dirigente do clube mais popular do Brasil e está na rua com sua filha quando - vamos considerar que Braz esteja falando a verdade - vem um maluco e te ameaça. O que você faz? Dá um soco nele, cai no chão e dá uma dentada na virilha do cara ou, para proteger sua filha, você pega a adolescente pelo braço, vaza dali e presta queixa?

Braz optou por se engalfinhar com o torcedor no corredor de um shoping center. A filha que ele queria proteger não se sabe exatamente para onde foi enquanto os homens praticavam suas masculinidades no chão do recinto.