A medicina no Brasil é branca, oligárquica, masculina e heterossexual e carrega com ela todas as opressões de raça, classe, gênero e sexualidade.

Não foi o acaso que fez a maior parte dessa classe votar em Bolsonaro e apoiar o fascismo. Como curiosidade mórbida, o fato de que, na Alemanha dos anos 30, os médicos também fecharam com Hitler.

Escrevo tudo isso mobilizada pelo grotesco gesto da punheta coletiva realizada por estudantes da Unisa durante um jogo de vôlei feminino que virou notícia essa semana.

Esses delinquentes são os futuros ginecologistas, anestesistas, pediatras, neurologistas, psiquiatras que atenderão nossas filha, irmãs, amigas, sobrinhas, mães, netas. São os futuros estupradores dos centros cirúrgicos e UTIs.

Homens que resolvem chamar atenção para todas as suas inseguranças e vulnerabilidades abaixando as calças e levando as mãos ao único órgão em seus corpos que sabem onde fica e qual a função.

A cena desses jovens correndo com suas calças caídas e seus membros parcialmente rígidos contém muitas camadas de interpretação. Está ali o tamanho minúsculo de suas almas. Está ali o contorno rastejante de seus espíritos. Está ali um retrato triste e real do que é a prática da medicina no Brasil.