A torcida do Flamengo fez história durante o jogo contra o São Paulo ao vaiar a renda do jogo quando o valor apareceu no telão. Uma vaia orgânica, potente, exponencial e uníssona. Uma vaia como poucas antes dela. Uma vaia eloquente e cheia de significado.

Nem a partida sofrível que o time fez resultou em vaia tão agregadora.

Bastou que o telão exibisse a colossal renda de quase 30 milhões de reais para que, sem ser combinado, uma vaia arrebatadora rasgasse a transmissão.