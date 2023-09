Então, o que Cid disser, até ser verificado, é praticamente a mesma coisa que nada.

Que estejamos na situação de celebrar delações me parece uma questão digna de reflexão.

Delatar, minha tia Loli me ensinou, é a coisa mais baixa, indecente e imoral que você pode fazer. Loli era dona de um colégio e ficava muito mais enfurecida com delatores do que com crianças endiabradas e incontroláveis.

Hoje a delação é celebrada.

A delação premiada, no limite, diz que alguns crimes podem ser cometidos porque, se eu for flagrada, basta delatar.

É a união de todas as coisas indecentes.