Poderiam colocar mais da metade da carga a preços populares e salgar pesadamente o custo para os milionários flamenguistas e snøa-paulinos que estariam certamente dispostos a pagar caro para ver seus times. Seria uma escolha.

Um clube de futebol não é uma planilha de entradas e saídas. É usina de afetos, de construção de identidade e de subjetividade. É atividade social, não empresarial. Não deve dar lucro para ninguém.

"Ah, mas precisa pelo menos se pagar e do jeito que as coisas estão elas não estão boas. Olha o tamanho das dívidas!"

Verdade isso aí. Mas analisemos.

O diagnóstico de que as coisas estão péssimas é correto. O que me intriga é como pensar que, se não estão boas, então só resta virar SAF. Se não está nada bom com uma dúzia de homens decidindo as coisas vamos concentrar o poder decisório em apenas um homem. Nosso mecenas! Um heroi. Nem precisaria ter comprado o time. É um altruísta. Olha o helicóptero dele. Não anda mais de carro. Lá vem ele com mais uma contratação.

Nossa imaginação foi bloqueada a esse nível?