Vasco perde ação na Fifa e terá que pagar R$ 30 mi para Ramón e Emiliano

O técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz ganharam uma ação na Fifa contra o Vasco por conta da rescisão contratual dos profissionais com o clube, em 2024.

De acordo com a decisão da entidade máxima do futebol, o Cruzmaltino terá que pagar cerca de R$ 30 milhões, divididos entre verbas rescisórias e multas para a dupla, que foi demitida em abril do ano passado.

O Vasco vai buscar reverter a decisão no CAS (Corte Arbitral do Esporte), já que entende que Ramón e Emiliano Díaz pediram demissão. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.