Atlético-MG abre conversas para contratar volante Thiago Mendes, ex-SPFC

O Atlético-MG iniciou conversas para contratar o volante Thiago Mendes, ex-São Paulo.

O jogador de 33 anos entrou no último mês do seu contrato com o Al Rayyan, do Catar, e tem futuro indefinido. Por conta disso, o Galo demonstrou interesse e busca a chegada do atleta para o meio do ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Guilherme Frossard e confirmada pelo UOL.

A pedido do técnico Cuca, o Galo vai reforçar seu meio de campo na próxima janela de transferências. Thiago Mendes é visto como uma oportunidade de mercado, mas as tratativas estão em estágio inicial.